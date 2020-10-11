"На переговоры волка с зайцем приглашается лиса": Михалок резко осудил идею Тихановской о Путине как "посреднике"
Видео размещено в фейсбуке певца, передает Еспресо.TV.
"На переговоры волка с зайцем приглашается лиса. Она на***ет старого волка, а зайца все равно съест Какой "медиатор"? Человек, который хочет воссоздать Советский Союз! То есть вы по сути приглашаете "медиатором" человека, который должен поддержать новую, свободную, независимую Беларусь. Но у него другое желание - он хочет восстановить империю. Он желает быть императором Августом, Калигулой, кем угодно, только собирателем земель", - отметил Михалок.
Любое участие Путина в урегулировании внутриполитической ситуации внутри Беларуси певец считает недопустимым.
При этом Михалок называет Тихановскую "президент Света", а также требует от нее большей решимости и конкретных указаний.
"Света! Давай побольше света и огня!" - призвал он.
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- Напомним, странами Запада Тихановская считается избранным 9 августа 2020 года белорусским лидером, тогда как Александр Лукашенко расценивается как самопровозглашенный президент.
- Сама же Тихановская настаивает на том, что после получения полной власти будет исключительно временным и краткосрочным президентом, который освободит заключенных сейчас руководителей оппозиции и в течение 6 месяцев обеспечит новые выборы с их участием.
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