"На переговоры волка с зайцем приглашается лиса": Михалок резко осудил идею Тихановской о Путине как "посреднике"

11 октября, 2020, 08:39

Популярный белорусский и украинский рок-музыкант и певец, заслуженный артист Украины Сергей Михалок записал обращение к Светлане Тихановской по поводу ее предложения пригласить Владимира Путина в качестве "посредника" на переговорах властей и оппозиции Беларуси

Видео размещено в фейсбуке певца, передает Еспресо.TV.

"На переговоры волка с зайцем приглашается лиса. Она на***ет старого волка, а зайца все равно съест Какой "медиатор"? Человек, который хочет воссоздать Советский Союз! То есть вы по сути приглашаете "медиатором" человека, который должен поддержать новую, свободную, независимую Беларусь. Но у него другое желание - он хочет восстановить империю. Он желает быть императором Августом, Калигулой, кем угодно, только собирателем земель", - отметил Михалок.

Любое участие Путина в урегулировании внутриполитической ситуации внутри Беларуси певец считает недопустимым.

При этом Михалок называет Тихановскую "президент Света", а также требует от нее большей решимости и конкретных указаний.

"Света! Давай побольше света и огня!" - призвал он.

Внимание! Ненормативная лексика. 18+

Напомним, странами Запада Тихановская считается избранным 9 августа 2020 года белорусским лидером, тогда как Александр Лукашенко расценивается как самопровозглашенный президент.

Сама же Тихановская настаивает на том, что после получения полной власти будет исключительно временным и краткосрочным президентом, который освободит заключенных сейчас руководителей оппозиции и в течение 6 месяцев обеспечит новые выборы с их участием.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо