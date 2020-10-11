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Espreso.tvОбществоПри Зеленском безвиз украинцев не распространяется на развитую Европу, - Андрухович

При Зеленском безвиз украинцев не распространяется на развитую Европу, - Андрухович

Сегодня граждане Украины фактически вернулись к тем же визовым возможностям, что и при президентстве Януковича

Об этом украинский писатель, переводчик и публицист Юрий Андрухович пишет в колонке для портала Zbruč , передает Еспресо.TV.

"Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория - пожалуйста, as usual. Франция, Австрия, Италия, Чехия, Польша? Ноуп. Только по визам. Наш сон о чуть ли не полной свободе передвижения родным европейским миром оказался столь же сладким, как и кратковременным, и оборвался в ковидном марте 2020-го ", - отмечает он.

Объяснение тому, как указывает Андруховуч, команда президента Владимира Зеленского, как и сам глава государства, видит в нынешней эпидемиологической ситуации. Однако, оно, по мнению писателя, не выдерживает критики и свидетельствует о бестолковой внешней политике действующей власти.

"Почему внутри Шенгенской зоны уже давно восстановлено свободное передвижение Почему, несмотря на очередной прирост заболеваний во многих странах, никто не блокирует свободу передвижения здоровых граждан этих стран? Почему эта свобода не распространяется на здоровых граждан Украины? Мы что, опять люди второго сорта? Просто наши государственные мужи, а скорее вечные мальчики, пассивно смирились с "приостановлением безвиза", потому что так спокойнее и им, и их "европейским друзьям"? ", - спрашивает Андрухович.

Выходом из сложившейся ситуации он видит "сбросить это руководство".

"С таким уникальным государственным руководством все это - и "после оккупации", и "после войны", и "после пандемии" - наступит лишь при одном довольно известном условии: когда на горе свистнет рак. Впрочем, есть и другая, гораздо меньше реалистичная: сбросить это руководство, устранить его прочь вместе с его уникальностью. Поэтому, может, и наступит прекрасное "после", - заключает Юрий Андрухович.

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