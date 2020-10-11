Переговоры по Нагорному Карабаху можно проводить в Киеве, - эксперт

11 октября, 2020, 22:59

Столица ориентированного на Запад, демократического государства Украина очень хорошо подходит на роль площадки для проведения переговоров между Азербайджаном и Армению по поводу карабахского урегулирования

Об этом директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян (Ереван) заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Вы - европейская страна. Тем более, что Европарламент принял правильную, хорошую резолюцию - что надо прекратить, что не надо бомбить города Нагорного Карабаха. И эти мысли могут дойти до азербайджанского руководства, потому что сейчас военная ситуация поменялась в нашу пользу и я думаю, что там более трезво будут мыслить. А Украина в этом смысле - большой игрок и хороший игрок", - отметил он.

По словам политолога, и Ереван, и Баку имеют положительное отношение к Украине.

"Это очень важно, потому что опасно отдавать все в руки Москвы", - подчеркнул Григорян.

Следует отметить, что Степан Григорян является персоной нон грата в России.

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