На одесском пляже спасли лебедя
11 октября, 2020, 14:10
У самой воды на пляже Отрада одесситы заметили одинокого лебедя, который сидел на одном месте и почти не двигался
Люди решили, что он не может самостоятельно передвигаться, и позвонили в Одесский зоопарк, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный 7 канал.
Как рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, сотрудники приехали на место и забрали птицу. Видимых травм у лебедя нет, но он ослаблен и истощен.
"Будем лечить и выхаживать. Я думаю, с птицей все будет хорошо. Затем выпустим в дикую природу. Всем людям, которые не проходят мимо терпящих бедствия животных, огромное спасибо", - сказал Беляков.
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