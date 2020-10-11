Литовцы избирают депутатов Сейма
11 октября, 2020, 12:43
В воскресенье, 11 октября 2020 года, в условиях пандемии коронавируса в Литве проходят очередные парламентские выборы
Голосование на избирательных участках началось в 07:00 и завершится в 20:00, передает Еспресо.TV со ссылкой на Delfi.
Избирателей приглашают приходить с масками, закрывающими нос и рот, приносить с собой ручку для письма. Тем, у кого нет средств защиты и письменных принадлежностей, их выдают на месте.
На четырехлетний срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 - по партийным спискам и 71 - по одномандатным округам.
Списки кандидатов выдвинули 17 партий, избирательных коалиций нет.
По состоянию на 12:00 явка составила 13,33% всех избирателей.
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