Литовцы избирают депутатов Сейма

11 октября, 2020, 12:43

В воскресенье, 11 октября 2020 года, в условиях пандемии коронавируса в Литве проходят очередные парламентские выборы

Голосование на избирательных участках началось в 07:00 и завершится в 20:00, передает Еспресо.TV со ссылкой на Delfi.

Избирателей приглашают приходить с масками, закрывающими нос и рот, приносить с собой ручку для письма. Тем, у кого нет средств защиты и письменных принадлежностей, их выдают на месте.

На четырехлетний срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 - по партийным спискам и 71 - по одномандатным округам.

Списки кандидатов выдвинули 17 партий, избирательных коалиций нет.

По состоянию на 12:00 явка составила 13,33% всех избирателей.

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