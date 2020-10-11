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Espreso.tvСпортЛига наций: результаты всех матчей субботы

Лига наций: результаты всех матчей субботы


фото: Reuters
В субботу, 10 октября, состоялись матчи 3-го тура группового раунда Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига наций

3-й тур

10 октября

группа А4

Испания - Швейцария 1:0

Гол: Оярсабаль, 14

Украина - Германия 1:2

Голы: Малиновский, 76 (пен.) - Гинтер, 20, Горетцка, 49

группа С1

Люксембург - Кипр 2:0

Голы: Синани, 12, 26

Черногория - Азербайджан 2:0

Голы: Йоветич, 9, Иванович, 71

группа D1

Андорра - Мальта 0:0

Группа D2

Лихтенштейн - Гибралтар 0:1

Гол: Де Барр, 10

Фарерские острова - Латвия 1:1

Голы: Фаре, 28 - Икауньекс, 25

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