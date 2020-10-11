Лига наций: результаты всех матчей субботы
11 октября, 2020, 08:01
В субботу, 10 октября, состоялись матчи 3-го тура группового раунда Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
3-й тур
10 октября
группа А4
Испания - Швейцария 1:0
Гол: Оярсабаль, 14
Украина - Германия 1:2
Голы: Малиновский, 76 (пен.) - Гинтер, 20, Горетцка, 49
группа С1
Люксембург - Кипр 2:0
Голы: Синани, 12, 26
Черногория - Азербайджан 2:0
Голы: Йоветич, 9, Иванович, 71
группа D1
Андорра - Мальта 0:0
Группа D2
Лихтенштейн - Гибралтар 0:1
Гол: Де Барр, 10
Фарерские острова - Латвия 1:1
Голы: Фаре, 28 - Икауньекс, 25
- 10 октября сборная Украины в 3-м туре группового раунда Лиги наций уступила в Киеве Германии.
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