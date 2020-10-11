Лига наций: расписание матчей и трансляций воскресенья

11 октября, 2020, 09:00

Сегодня, 11 октября, будут сыграны 20 матчей 3-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе - 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Лига наций

3-й тур

11 октября

группа А1

19:00 Босния и Герцеговина - Нидерланды, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Польша - Италия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

группа А2

19:00 Англия - Бельгия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

21:45 Исландия - Дания

группа А3

19:00 Хорватия - Швеция, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

21:45 Франция - Португалия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

группа B1

19:00 Норвегия - Румыния

21:45 Северная Ирландия - Австрия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

группа B2

21:45 Израиль - Чехия

21:45 Шотландия - Словакия

группа B3

21:45 Россия - Турция

21:45 Сербия - Венгрия

группа B4

16:00 Ирландия - Уэльс, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:00 Финляндия - Болгария

группа С2

19:00 Армения - Грузия

19:00 Эстония - Северная Македония

группа С3

21:45 Греция - Молдова

21:45 Косово - Словения

группа С4

16:00 Казахстан - Албания, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:00 Литва - Беларусь