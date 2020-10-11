Лига наций: расписание матчей и трансляций воскресенья
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе - 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
3-й тур
11 октября
группа А1
19:00 Босния и Герцеговина - Нидерланды, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Польша - Италия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
группа А2
19:00 Англия - Бельгия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
21:45 Исландия - Дания
группа А3
19:00 Хорватия - Швеция, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
21:45 Франция - Португалия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
группа B1
19:00 Норвегия - Румыния
21:45 Северная Ирландия - Австрия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
группа B2
21:45 Израиль - Чехия
21:45 Шотландия - Словакия
группа B3
21:45 Россия - Турция
21:45 Сербия - Венгрия
группа B4
16:00 Ирландия - Уэльс, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:00 Финляндия - Болгария
группа С2
19:00 Армения - Грузия
19:00 Эстония - Северная Македония
группа С3
21:45 Греция - Молдова
21:45 Косово - Словения
группа С4
16:00 Казахстан - Албания, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:00 Литва - Беларусь
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