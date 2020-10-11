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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 4 768 новых больных. Лидирует Харьков

Коронавирус в Украине: за сутки - 4 768 новых больных. Лидирует Харьков

В течение субботы, 10 октября 2020 года, в пределах Украины выявлено 4768 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Больше всего их насчитывается в Харьковской области

Об этом со ссылкой на данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны по состоянию на утро 11 октября рассказывает Еспресо.TV.

Суммарные показатели:

выявлено - 261 034 (+4 768);

умерли - 4 972 (+85);

выздоровели - 113 507 (+937);

активно болеют - 142 555 (+3 746);

подозрения - 329 371 (+4 457).

Также известно, где больше всего новых инфицированных:

Харьковщина - 593;

Киев - 502;

Хмельницкая обл. - 328;

Житомирщина - 302;

Ривненская обл. - 294.

Напомним, 8-10 октября в Украине ежедневно добавлялось более 5 тыс. новых случаев заражения COVID-19:

четверг, 8 октября - 5 397;

пятница, 9 октябре - 5 804;

суббота, 10 октября - 5 728.

Медики предупреждают, что с наступлением холодов этот показатель резко возрастет.

  • Минобразования призывает местные власти перевести все украинские школы на дистанционное обучение.
  • В президентской партии "Слуга народа" заявляют, что если будет 10 тыс. заражений в день, придется рассмотреть вопрос о переносе назначенных на 25 октября местных выборов.

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