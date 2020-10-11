Коронавирус в Украине: за сутки - 4 768 новых больных. Лидирует Харьков
Об этом со ссылкой на данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны по состоянию на утро 11 октября рассказывает Еспресо.TV.
Суммарные показатели:
выявлено - 261 034 (+4 768);
умерли - 4 972 (+85);
выздоровели - 113 507 (+937);
активно болеют - 142 555 (+3 746);
подозрения - 329 371 (+4 457).
Также известно, где больше всего новых инфицированных:
Харьковщина - 593;
Киев - 502;
Хмельницкая обл. - 328;
Житомирщина - 302;
Ривненская обл. - 294.
Напомним, 8-10 октября в Украине ежедневно добавлялось более 5 тыс. новых случаев заражения COVID-19:
четверг, 8 октября - 5 397;
пятница, 9 октябре - 5 804;
суббота, 10 октября - 5 728.
Медики предупреждают, что с наступлением холодов этот показатель резко возрастет.
- Минобразования призывает местные власти перевести все украинские школы на дистанционное обучение.
- В президентской партии "Слуга народа" заявляют, что если будет 10 тыс. заражений в день, придется рассмотреть вопрос о переносе назначенных на 25 октября местных выборов.
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