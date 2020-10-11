Контрабандист из Румынии на свой день рождения "подарил" авто пограничникам

11 октября, 2020, 10:33

Утром воскресенья, 11 октября 2020 года, гражданин Румынии возвращался из Украины домой через пункт пропуска "Дьяково"

Мужчина был за рулем "Мерседеса" 2011 года выпуска, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Госпогранслужбу .

Во время усиленного осмотра транспортного средства иностранца пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками обнаружили в боковой нише багажного отсека, под сиденьями водителя и пассажира, а также среди личных вещей скрытые табачные изделия.

Всего из тайников мужчины, которому как раз сегодня исполнилось 26 лет, совместная группа осмотра достала 465 пачек сигарет.

Табачные изделия на сумму 6515 грн и "Мерседес", оцененный почти в 398 тыс. грн, у именинника изъяли.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо