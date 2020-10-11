К урегулированию в Нагорном Карабахе следует привлечь Турцию, - Алиев
Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу РБК, которое вышло 11 октября 2020 года, передает Еспресо.TV.
"Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц при эскалации, по сути, предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно положительная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе, в том числе в деле урегулирования конфликта", - заявил Алиев.
При этом он не стал уточнять, какие именно "третьи страны" он имеет в виду.
Как уже успели заявить некоторые аналитики, возможно, азербайджанский президент таким образом намекает на Россию, которая за две недели активных боевых действий так и не решилась на введение своих "миротворцев" или на другие открытые формы поддержки Армении. Сейчас РФ выполняет только посредническую миссию.
"Безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме, де-юре или де-факто, - это уже вопрос технический", - добавил Алиев.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры