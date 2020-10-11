К урегулированию в Нагорном Карабахе следует привлечь Турцию, - Алиев

11 октября, 2020, 13:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает, что все решения во время новой фазы военного конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе принимались им самостоятельно, но указывает на стабилизирующую роль Турции в нынешней ситуации

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу РБК, которое вышло 11 октября 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц при эскалации, по сути, предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно положительная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе, в том числе в деле урегулирования конфликта", - заявил Алиев.

При этом он не стал уточнять, какие именно "третьи страны" он имеет в виду.

Как уже успели заявить некоторые аналитики, возможно, азербайджанский президент таким образом намекает на Россию, которая за две недели активных боевых действий так и не решилась на введение своих "миротворцев" или на другие открытые формы поддержки Армении. Сейчас РФ выполняет только посредническую миссию.

"Безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме, де-юре или де-факто, - это уже вопрос технический", - добавил Алиев.

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