 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирК урегулированию в Нагорном Карабахе следует привлечь Турцию, - Алиев

К урегулированию в Нагорном Карабахе следует привлечь Турцию, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает, что все решения во время новой фазы военного конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе принимались им самостоятельно, но указывает на стабилизирующую роль Турции в нынешней ситуации

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу РБК, которое вышло 11 октября 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц при эскалации, по сути, предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно положительная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе, в том числе в деле урегулирования конфликта", - заявил Алиев.

При этом он не стал уточнять, какие именно "третьи страны" он имеет в виду.

Как уже успели заявить некоторые аналитики, возможно, азербайджанский президент таким образом намекает на Россию, которая за две недели активных боевых действий так и не решилась на введение своих "миротворцев" или на другие открытые формы поддержки Армении. Сейчас РФ выполняет только посредническую миссию.

"Безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме, де-юре или де-факто, - это уже вопрос технический", - добавил Алиев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2020 воскресенье

10 октября, 2020 суббота

больше новостей

11 октября, 2020 воскресенье

10 октября, 2020 суббота

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать