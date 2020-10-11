Франция и Португалия сыграли вничью в матче чемпионов мира и Европы
11 октября, 2020, 23:35
В 3-м туре группового раунда Лиги наций сборная Франции сыграла на своем поле вничью с командой Португалии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
11 октября во Сен-Дени в игре между действующими чемпионами мира из Франции и чемпионами Европы из Португалии была зафиксирована нулевая ничья.
Франция и Португалия набрали по 7 очков и продолжают делить лидерство в группе A3. Хорватия имеет 3 пункта, Швеция пока не набрала ни одного балла.
Лига наций
3-й тур
Группа A3
Франция - Португалия 0: 0
- 11 октября во 3-м туре группового раунда Лиги наций сборная Англии победила на своем поле Бельгию .
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