Франция и Португалия сыграли вничью в матче чемпионов мира и Европы

11 октября, 2020, 23:35

В 3-м туре группового раунда Лиги наций сборная Франции сыграла на своем поле вничью с командой Португалии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

11 октября во Сен-Дени в игре между действующими чемпионами мира из Франции и чемпионами Европы из Португалии была зафиксирована нулевая ничья.

Франция и Португалия набрали по 7 очков и продолжают делить лидерство в группе A3. Хорватия имеет 3 пункта, Швеция пока не набрала ни одного балла.

Лига наций

3-й тур

Группа A3

Франция - Португалия 0: 0

11 октября во 3-м туре группового раунда Лиги наций сборная Англии победила на своем поле Бельгию .

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо