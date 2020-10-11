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Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: суд Януковича вынес приговор Юлии Тимошенко, Кличко вернул себе пояс чемпиона, открылся первый музей под открытым небом

Этот день в истории: суд Януковича вынес приговор Юлии Тимошенко, Кличко вернул себе пояс чемпиона, открылся первый музей под открытым небом

11 октября 2011 Печерский районный суд Киева признал экс-премьера, главу оппозиционной режиму Виктора Януковича партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко виновной в превышении власти

Речь шла о заключении украинско-российских договоров о поставках и транзите газа, что, по мнению суда, привело к убыткам государства в лице государственной компании "Нафтогаз" в размере $ 189,5 млн. Суд приговорил политика на срок до 7 лет заключения, а также лишил права занимать определенные должности в государственной власти на 3 года после отбывания основного наказания, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на проект JNSM.

Как внутри Украины, так и за рубежом это судебное решение было расценено как акт политического преследования и мести оппоненту.

После осуждения Тимошенко, которое она отбывала в Харькове, против нее также были возбуждены новые дела, связанные с ее деятельностью на посту руководителя ЕЭСУ в 1996-97  годах и обвинением в организации убийства в 1996 году бизнесмена и народного депутата Евгения Щербаня (остановлено 21 мая 2013 года).

21 февраля 2014 года, когда, после нескольких месяцев народных протестов, Виктор Янукович самоустранился от президентских полномочий и выехал из Украины, парламент декриминализировал статью, по которой была осуждена Тимошенко. Однако из-за того, что соответствующий закон должен быть подписан президентом, на следующий день Верховная Рада на основании решения Европейского суда по правам человека и Комитета министров Совета Европы приняла постановление "О выполнении международных обязательств Украины" и 22 февраля Юлия Тимошенко покинула пределы тюремной больницы, где она в тот момент находилась.

"7 июля 2014 года МВД Украины объявило судью Родиона Киреева, который председательствовал на заседаниях по делу Юлии Тимошенко, в розыск по подозрению в вынесении заведомо не правосудного приговора, за что ему грозит до 8 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Также в этот день:

в Стокгольме открылся первый в мире этнографический музей под открытым небом (1891);

после четырех лет перерыва Виталий Кличко вернул себе пояс чемпиона по версии WBC (2008).

Именинники и именинницы 11 октября:

французский писатель Франсуа Мориак (1885),

Украинский кинорежиссер Игорь Савченко (1906),

английский футболист Бобби Чарльтон (1937),

украинский писатель, общественный и политический деятель Владимир Яворивский (1942),

украинская певица, солистка группы Hardkiss Юлия Санина (1990).

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