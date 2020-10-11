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Espreso.tvМирДуда в Быковне вспомнил, как поляки вместе с украинцами останавливали советское нашествие

Дуда в Быковне вспомнил, как поляки вместе с украинцами останавливали советское нашествие


фото: twitter.com/AndrzejDuda
Президент Польши Анджей Дуда начал визит в Украину с почестей памяти польских офицеров на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы"

Об этом Дуда сообщил в twitter.

"Правда и память должны продолжаться. Сегодня на Польском военном кладбище в Быковне почитаю память замученных 80 лет назад НКВД 3435 польских заключенных из украинского Катынского списка, погибших за свободную и суверенную Польшу", - написал Дуда.

Как сообщает РАР, во время выступления в Быковне Дуда отметил, что этот год является знаковым, учитывая несколько годовщин, которые важны для польско-украинских отношений.

"Нынешний год из-за этого 80-летия является исключительным, но он является исключительным также благодаря 100-летию великой победы в Варшавской битве в 1920 году совместно с нашими украинскими братьями, союзниками против большевиков", - сказал Дуда.

По его словам, 100 лет назад польские и украинские солдаты бок о бок боролись, чтобы отразить советское нашествие - и им это удалось.

Он добавил, что Катынское преступление - расстрел нескольких десятков тысяч польских офицеров - было местью Сталина за поражение большевиков под Варшавой в 1920 году.

Дуда обратил внимание, что в Быковне также похоронены тысячи украинцев, которых убил советский режим, чтобы уничтожить украинский народ, а тех, кто останется, покорить к статусу рабов.

Президент Польши подчеркнул, что Россия отобрала у Украины Крым и оккупировала части Луганской и Донецкой областей. Он отметил, что общим долгом является возвращение в Украину и Европу тех границ, которые должны здесь быть, что соответствует международному праву и справедливости.

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