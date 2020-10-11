Белорусский оппозиционер Лебедько объявил голодовку
Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода передает Еспресо.TV.
"Я отказываюсь есть", - сообщил Лебедько через адвоката в субботу, 9 октября.
8 октября исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов заявил, что Лебедько не пришел на запланированное заседание и в течение полутора часов с ним невозможно было связаться по телефону - номер был недоступен. Позже официальный представитель Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что Лебедько задержали "за административное правонарушение".
9 октября судья Центрального районного суда Минска Юлия Густир приговорила политика к 15 суткам административного ареста за участие в несанкционированном митинге (часть 3 статьи 23.34 КоАП Республики Беларусь).
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