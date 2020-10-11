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Espreso.tvМирБайден заявил, что проиграет на выборах в США только в случае мошенничества

Байден заявил, что проиграет на выборах в США только в случае мошенничества


фото: salon.com
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден заявил, что может проиграть выборы только в случае махинаций. Позже он уточнил, что примет результаты голосования в случае поражения

Об этом со ссылкой на Reuters передает Еспресо.TV.

Поэтому он призвал своих избирателей непременно воспользоваться правом голоса.

"Обязательно проголосуйте, потому что единственный способ, которым мы проиграем, - это мошенничество, которое происходит на избирательных участках", - сказал Байден.

Он добавил, что команда действующего президента, республиканца Дональда Трампа пытается препятствовать голосованию, ставя под сомнение безопасность голосования по почте.

Именно поэтому команда Байдена привлекла сотни юристов и добровольцев, чтобы предотвратить возможные фальсификации в день выборов, 3 ноября.

Вместе с тем позже Байден сказал, что примет результаты голосования, а его слова были "несколько вырваны из контекста".

Кроме этого, ранее он говорил, что его единственной главнейшей заботой является попытка Трампа "украсть" победу.

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