Байден заявил, что проиграет на выборах в США только в случае мошенничества
Об этом со ссылкой на Reuters передает Еспресо.TV.
Поэтому он призвал своих избирателей непременно воспользоваться правом голоса.
"Обязательно проголосуйте, потому что единственный способ, которым мы проиграем, - это мошенничество, которое происходит на избирательных участках", - сказал Байден.
Он добавил, что команда действующего президента, республиканца Дональда Трампа пытается препятствовать голосованию, ставя под сомнение безопасность голосования по почте.
Именно поэтому команда Байдена привлекла сотни юристов и добровольцев, чтобы предотвратить возможные фальсификации в день выборов, 3 ноября.
Вместе с тем позже Байден сказал, что примет результаты голосования, а его слова были "несколько вырваны из контекста".
Кроме этого, ранее он говорил, что его единственной главнейшей заботой является попытка Трампа "украсть" победу.
- Напомним, Грета Тунберг призвала голосовать против Трампа.
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