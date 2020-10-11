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Espreso.tvОбщество49-летний мужчина поджег себя на Крещатике

49-летний мужчина поджег себя на Крещатике

иллюстративное
фото: wikimedia.org
Человек в возрасте 49 лет решил поджечь себя в самом центре города Киева - на Крещатике

Об этом рассказывают ВартовіЕспресо.

Акт самоподжога неизвестный совершил ночью в воскресенье, 11 октября 2020 года, примерно в 03:30.

Случайные прохожие пытались сбить пламя.

Обгоревшего мужчину госпитализировали с ожогами почти 100% тела.

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