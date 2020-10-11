49-летний мужчина поджег себя на Крещатике
11 октября, 2020, 09:17
Человек в возрасте 49 лет решил поджечь себя в самом центре города Киева - на Крещатике
Об этом рассказывают ВартовіЕспресо.
Акт самоподжога неизвестный совершил ночью в воскресенье, 11 октября 2020 года, примерно в 03:30.
Случайные прохожие пытались сбить пламя.
Обгоревшего мужчину госпитализировали с ожогами почти 100% тела.
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