11 октября на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Противник произвел два выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районах Майорска и Зайцевого провоцировал украинских защитников неприцельно очередями из стрелкового оружия.
Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
В районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 3 гектара территории и передано на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтировано 2 дома, на 7 объектах восстановительные работы еще продолжаются.
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