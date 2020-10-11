10 октября на фронте: россияне стреляли из гранатомета в районе Водяного
Об этом говорится утренней информационной сводке по ситуации в зоне проведения Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 11 октября, передает Еспресо.TV.
"За прошедшие сутки, 10 октября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, у Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета", - отмечается в сообщении.
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Как отмечается, этот выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, "поэтому огонь они не открывали".
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники неуклонно соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года", - заключает пресс-служба ООС.
- Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".
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