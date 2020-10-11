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Espreso.tvОбщество10 октября на фронте: россияне стреляли из гранатомета в районе Водяного

10 октября на фронте: россияне стреляли из гранатомета в районе Водяного

иллюстративное
фото: segodnya.ua
В субботу, 10 октября 2020 года, со стороны российских войск имело место нарушение перемирия на Донбассе

Об этом говорится утренней информационной сводке по ситуации в зоне проведения Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 11 октября, передает Еспресо.TV.

"За прошедшие сутки, 10 октября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, у Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета", - отмечается в сообщении.

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Как отмечается, этот выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, "поэтому огонь они не открывали".

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники неуклонно соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года", - заключает пресс-служба ООС.

  • Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".

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