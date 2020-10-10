Великобритания отзывает своего посла из Беларуси

10 октября, 2020, 08:04

Великобритания осуждает решение Беларуси выдворить польских и литовских дипломатов

Об этом вечером в пятницу, 9 октября 2020 года, заявил через Twitter министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, передает Еспресо.TV .

"Это абсолютно необоснованно и только изолирует белорусский народ", - подчеркнул он

"В знак солидарности мы временно вызываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране", - добавил Рааб.

Его заявление продублировало британское посольство в Минске.

Напомним, Польша по требованию режима самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко сократила 32 сотрудников своего посольства в Минске и отозвала посла, Литва - тоже вернула посла и 5 дипломатов. Соответственно, власть Лукашенко тоже вернула домой своих послов в Польше и Литве, которые бессменный руководитель Беларуси неоднократно обвинял в пидпримци направленных против него массовых протестов, продолжающихся в стране с 9 августа, то есть после последних президентских выборов.

После этого решение об отзыве своих послов из Беларуси одна за другой стали принимать страны - члены Европейского Союза. Речь идет о Латвии, Эстонии , Чехии, Словакии , Болгарии , Румынии , Германии.

Все эти страны также не признают Лукашенко законно переизбран президентом. Зато они ведут встречи и переговоры со Светланой Тихановською, якобы (по версии ЦИК) проиграла выборы.

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