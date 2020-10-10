Вечером в поддержку пленных пройдет акция "Напомни о каждом"
В Киеве ее участники соберутся возле памятника князю Ярославу Мудрому (станция метро "Золотые ворота"), рассказывает со ссылкой на пресс-релизы организаторов Еспресо.TV .
"Мы поддержим наших пленных и родных пропавших без вести. О них услышат все. Также лозунг нашей акции примет и другое значение - напомни о каждом, кто забыл свои обещания, забыли об ответственности за проблемы плена и пропавших без вести, кто не может или не хочет наказать убийц украинцев ", - говорится в анонсе.
На акции будет выдвинуто следующие требования:
1. Принятие закона о пленных, законодательно фиксирует правовой статус и закрепляет необходимую социальную помощь.
2. Принятие закона о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права, таким образом подтвердив способность Украины судить за международные преступления, которые являются общепризнанные в мире, к которым не применяются сроки давности.
3. Обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях.
4. Определить ответственное лицо при Офисе президента по вопросам плена и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, експолоненимы и государственными органами.
5. Обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценки действий уволенных ( "не секрет, что освобождают не только героев. Были неоднократные случаи, когда увольняли организаторов" референдумов ", кативникив на подвалах. Такие преступники должны нести наказание" ).
"Напомним обо всем этом Президенту, Кабмину, министерствам, СБУ и каждому-каждому народному депутату. Напоминайте вместе с нами", - отмечается в приглашении на мероприятие.
Организаторы акции:
"Свободу узникам Кремля",
"Основа будущего",
Объединение родных пропавших без вести НАДЕЖДА,
Украинская ассоциация пленных,
Объединение родственников политзаключенных Кремля,
Всеукраинское общественное движение матерей и родственников участников Антитеррористической операции.
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