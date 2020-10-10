Вечером в поддержку пленных пройдет акция "Напомни о каждом"

10 октября, 2020, 10:07

В воскресенье, 10 октября 2020 года, в 18:30 в нескольких городах состоится посвященная пленникам Кремля всеукраинская акция "Напомни о каждом"

В Киеве ее участники соберутся возле памятника князю Ярославу Мудрому (станция метро "Золотые ворота"), рассказывает со ссылкой на пресс-релизы организаторов Еспресо.TV .

"Мы поддержим наших пленных и родных пропавших без вести. О них услышат все. Также лозунг нашей акции примет и другое значение - напомни о каждом, кто забыл свои обещания, забыли об ответственности за проблемы плена и пропавших без вести, кто не может или не хочет наказать убийц украинцев ", - говорится в анонсе.

На акции будет выдвинуто следующие требования:



1. Принятие закона о пленных, законодательно фиксирует правовой статус и закрепляет необходимую социальную помощь.

2. Принятие закона о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права, таким образом подтвердив способность Украины судить за международные преступления, которые являются общепризнанные в мире, к которым не применяются сроки давности.

3. Обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях.

4. Определить ответственное лицо при Офисе президента по вопросам плена и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, експолоненимы и государственными органами.

5. Обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценки действий уволенных ( "не секрет, что освобождают не только героев. Были неоднократные случаи, когда увольняли организаторов" референдумов ", кативникив на подвалах. Такие преступники должны нести наказание" ).

"Напомним обо всем этом Президенту, Кабмину, министерствам, СБУ и каждому-каждому народному депутату. Напоминайте вместе с нами", - отмечается в приглашении на мероприятие.

Организаторы акции:

"Свободу узникам Кремля",

"Основа будущего",

Объединение родных пропавших без вести НАДЕЖДА,

Украинская ассоциация пленных,

Объединение родственников политзаключенных Кремля,

Всеукраинское общественное движение матерей и родственников участников Антитеррористической операции.

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