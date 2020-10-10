В Украине сегодня найбольшее количество умерших от COVID-19 за сутки - 108
10 октября, 2020, 09:20
В течение пятницы, 9 октября 2020 года, в Украине выявлено 5728 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом
С начала пандемии это второй самый высокий показатель после данных за четверг, 8 октября, когда было зарегистрировано 5804 подобных случаев, рассказывает Еспресо.TV.
Что касается смертности от COVID-19, то по данным на утро 10 октября, которые передает мониторинговый центр Совета национальной безопасности и обороны Украины, таких за минувшие сутки насчитывается 108. Это абсолютный рекорд за весь текущий год.
При этом следует отметить, что самый высокий уровень смертности от коронавируса фиксируется с начала жотвня:
3 октября - 92,
6 октября - 90,
8 октября - 93.
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине.
- В свою очередь глава правительства Денис Шмыгаль призвал местные власти Киева и Харькова самостоятельно усилить карантин.
- Между тем столичные университеты ( имени Шевченко , Налоговый и Педагогический ) перешли на дистанционное обучение.
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