В Украине сегодня найбольшее количество умерших от COVID-19 за сутки - 108

10 октября, 2020, 09:20

В течение пятницы, 9 октября 2020 года, в Украине выявлено 5728 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии это второй самый высокий показатель после данных за четверг, 8 октября, когда было зарегистрировано 5804 подобных случаев, рассказывает Еспресо.TV.

Что касается смертности от COVID-19, то по данным на утро 10 октября, которые передает мониторинговый центр Совета национальной безопасности и обороны Украины, таких за минувшие сутки насчитывается 108. Это абсолютный рекорд за весь текущий год.

При этом следует отметить, что самый высокий уровень смертности от коронавируса фиксируется с начала жотвня:

3 октября - 92,

6 октября - 90,

8 октября - 93.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине.

В свою очередь глава правительства Денис Шмыгаль призвал местные власти Киева и Харькова самостоятельно усилить карантин.

Между тем столичные университеты ( имени Шевченко , Налоговый и Педагогический ) перешли на дистанционное обучение.

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