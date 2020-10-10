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Espreso.tvОбществоВ Украине сегодня найбольшее количество умерших от COVID-19 за сутки - 108

В Украине сегодня найбольшее количество умерших от COVID-19 за сутки - 108


фото: eu-cord.org
В течение пятницы, 9 октября 2020 года, в Украине выявлено 5728 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии это второй самый высокий показатель после данных за четверг, 8 октября, когда было зарегистрировано 5804 подобных случаев, рассказывает Еспресо.TV.

Что касается смертности от COVID-19, то по данным на утро 10 октября, которые передает мониторинговый центр Совета национальной безопасности и обороны Украины, таких за минувшие сутки насчитывается 108. Это абсолютный рекорд за весь текущий год.

При этом следует отметить, что самый высокий уровень смертности от коронавируса фиксируется с начала жотвня:

3 октября - 92,

6 октября - 90,

8 октября - 93.

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