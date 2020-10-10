В столице произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве, в Оболонском районе при въезде в столицу произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист.
Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, автомобиль Hyundai Coupe (Tiburon) двигался по улице Богатырской от города Вышгорода. Девушка-водитель решила развернуться в обратном направлении (в Вышгород) в разрешенном для разворота месте, но при этом не пропустила мотоцикл двигался по главной также в направлении Вышгорода.
Произошло столкновение, от которого Hyundai отбросило на встречную полосу. В результате ДТП мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Водитель Hyundai по предварительным данным, серьезных травм не получила, только шок. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.
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