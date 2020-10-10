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Espreso.tvМирВ Минске остались послы только двух стран ЕС, - СМИ

В Минске остались послы только двух стран ЕС, - СМИ


фото: stuttgarter-nachrichten.de
В белорусской столице из послов стран Европейского Союза на утро 10 октября 2020 года остались только посол Австрии и посол Италии

Об этом со ссылкой на TUT.by , журналисты которого ссылаются на собственные источники, передает Еспресо.TV .

"Остальные послов стран ЕС отозваны в свои столицы для консультаций", - отмечаются в сообщении.

  • Напомним, Польша по требованию режима самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко сократила 32 сотрудников своего посольства в Минске и отозвала посла, Литва - тоже вернула посла и 5 дипломатов. Соответственно, власть Лукашенко тоже вернула домой своих послов в Польше и Литве, которые бессменный руководитель Беларуси неоднократно обвинял в пидпримци направленных против него массовых протестов, продолжающихся в стране с 9 августа, то есть после последних президентских выборов.
  • После этого решение об отзыве своих послов из Беларуси одна за другой стали принимать страны - члены Европейского Союза. Речь идет о Латвии, Эстонии , Чехии, Словакии , Болгарии , Румынии , Германии, Великобритании .
  • Все эти страны также не признают Лукашенко законно переизбран президентом. Зато ними ведутся встреча и переговоры со Светланой Тихановською, якобы (по версии ЦИК) проиграла выборы.
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