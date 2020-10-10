В Минске остались послы только двух стран ЕС, - СМИ

10 октября, 2020, 12:52

В белорусской столице из послов стран Европейского Союза на утро 10 октября 2020 года остались только посол Австрии и посол Италии

Об этом со ссылкой на TUT.by , журналисты которого ссылаются на собственные источники, передает Еспресо.TV .

"Остальные послов стран ЕС отозваны в свои столицы для консультаций", - отмечаются в сообщении.