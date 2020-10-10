В Минске остались послы только двух стран ЕС, - СМИ
10 октября, 2020, 12:52
В белорусской столице из послов стран Европейского Союза на утро 10 октября 2020 года остались только посол Австрии и посол Италии
Об этом со ссылкой на TUT.by , журналисты которого ссылаются на собственные источники, передает Еспресо.TV .
"Остальные послов стран ЕС отозваны в свои столицы для консультаций", - отмечаются в сообщении.
- Напомним, Польша по требованию режима самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко сократила 32 сотрудников своего посольства в Минске и отозвала посла, Литва - тоже вернула посла и 5 дипломатов. Соответственно, власть Лукашенко тоже вернула домой своих послов в Польше и Литве, которые бессменный руководитель Беларуси неоднократно обвинял в пидпримци направленных против него массовых протестов, продолжающихся в стране с 9 августа, то есть после последних президентских выборов.
- После этого решение об отзыве своих послов из Беларуси одна за другой стали принимать страны - члены Европейского Союза. Речь идет о Латвии, Эстонии , Чехии, Словакии , Болгарии , Румынии , Германии, Великобритании .
- Все эти страны также не признают Лукашенко законно переизбран президентом. Зато ними ведутся встреча и переговоры со Светланой Тихановською, якобы (по версии ЦИК) проиграла выборы.
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции