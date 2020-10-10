В Кыргызстане задержали бывшего президента страны Атамбаева

10 октября, 2020, 15:22

В Кыргызстане по обвинению в организации массовых беспорядков задержан бывший президент страны Алмазбек Атамбаев

Об этом сообщает Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана.

"10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с Министерством внутренних дел на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев", - говорится в заявлении ГКНБ.

Вместе с Атамбаевым задержаны Канат Сагимбаев и Дамир Мусакеев, которые ранее служили в президентской охране.

В июне 2020 года Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о драке в Кой-Таше в августе 2019 года.

Напомним, 9 октября в Бишкеке неизвестные совершили покушение на бывшего президента Алмазбека Атамбаева, автомобиль с политиком обстреляли.

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