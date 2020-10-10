 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Кыргызстане задержали бывшего президента страны Атамбаева

В Кыргызстане задержали бывшего президента страны Атамбаева


фото: dapd
В Кыргызстане по обвинению в организации массовых беспорядков задержан бывший президент страны Алмазбек Атамбаев

Об этом сообщает Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана.

"10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с Министерством внутренних дел на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев", - говорится в заявлении ГКНБ.

Вместе с Атамбаевым задержаны Канат Сагимбаев и Дамир Мусакеев, которые ранее служили в президентской охране.

В июне 2020 года Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о драке в Кой-Таше в августе 2019 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2020 суббота

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

10 октября, 2020 суббота

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать