В Кыргызстане задержали бывшего президента страны Атамбаева
Об этом сообщает Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана.
"10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с Министерством внутренних дел на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев", - говорится в заявлении ГКНБ.
Вместе с Атамбаевым задержаны Канат Сагимбаев и Дамир Мусакеев, которые ранее служили в президентской охране.
В июне 2020 года Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о драке в Кой-Таше в августе 2019 года.
- Напомним, 9 октября в Бишкеке неизвестные совершили покушение на бывшего президента Алмазбека Атамбаева, автомобиль с политиком обстреляли.
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