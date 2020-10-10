В Кыргызстане парламент назначил нового премьера
10 октября, 2020, 16:52
Парламент Кыргызстана утвердил новым премьер-министром страны Садира Жапарова
Об этом сообщает 24.kg.
Депутаты парламента Кыргызстана утвердили в должности премьер-министра страны лидера партии "Мекенчил" Садира Жапарова.
Депутаты во время голосования единогласно поддержали кандидатуру Жапарова на этот пост, состав и структуру правительства, которые, согласно его предложению, остались без изменений.
- 9 октября Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти с должности президента Кыргызстана, "как только страна встанет на путь законности".
- При этом предыдущее правительство распущено и решением Жээнбекова введен режим чрезвычайного положения в столице.
- 10 октября стало известно, что парламент Кыргызстана собирается на внеочередное заседание .
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