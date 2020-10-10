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Espreso.tvМирВ Кыргызстане парламент назначил нового премьера

В Кыргызстане парламент назначил нового премьера


фото: kabarlar.org
Парламент Кыргызстана утвердил новым премьер-министром страны Садира Жапарова

Об этом сообщает 24.kg.

Депутаты парламента Кыргызстана утвердили в должности премьер-министра страны лидера партии "Мекенчил" Садира Жапарова.

Депутаты во время голосования единогласно поддержали кандидатуру Жапарова на этот пост, состав и структуру правительства, которые, согласно его предложению, остались без изменений.

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