В ЦИК показали, как правильно заполнять бюллетень на местных выборах

10 октября, 2020, 20:55

Центральная избирательная комиссия дала разъяснения по порядку заполнения бюллетеня во время местных выборов

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

В принятом документе четко прописана последовательность заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе совета, а также городского, сельского, поселкового совета территориальной громады с количеством избирателей 10 тыс. и более.

Комиссия разъяснила порядок проставления в таком бюллетене отметки "плюс" (+) или "галочки" (✓), или другой, удостоверяющей волеизъявления избирателя. А также - правильность написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации политической партии, которую избиратель поддержал. Кроме того, в документе приведены примеры правильного и неправильного заполнения избирательного бюллетеня.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

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