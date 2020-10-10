В ЦИК показали, как правильно заполнять бюллетень на местных выборах
Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
В принятом документе четко прописана последовательность заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе совета, а также городского, сельского, поселкового совета территориальной громады с количеством избирателей 10 тыс. и более.
Комиссия разъяснила порядок проставления в таком бюллетене отметки "плюс" (+) или "галочки" (✓), или другой, удостоверяющей волеизъявления избирателя. А также - правильность написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации политической партии, которую избиратель поддержал. Кроме того, в документе приведены примеры правильного и неправильного заполнения избирательного бюллетеня.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.
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