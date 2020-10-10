Украинские УСН провели тренировку на эсминце Великобритании
10 октября, 2020, 12:00
Операторы-разведчики 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ имени кошевого атамана Антона Головатого провели совместные учениях вместе с коллегами стран НАТО на эсминце Dragon королевских военно-морских сил Великобритании
Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведения ближнего боя и зачистка судна, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ССО.
Совместные учения ведут себя в рамках учебно-тренировочной операции "Орбитал" - "Развитие партнерства - Украина".
- Напомним, что 7 октября в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл британский эсминец Dragon. В план визита входит проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран и совместные корабельные тренировки на борту корабля.
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