Украина - Германия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

10 октября, 2020, 20:38

Сборные Украины и Германии назвали стартовые составы на матч 3-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь - Сидорчук - Ярмоленко (к), Малиновский, Коваленко, Цыганков - Яремчук.

Германия: Нойер, Зюле, Рюдигер, Хальстенберг, Гинтер, Кимми, Клостерманн, Дракслер, Кроос, Горетцка, Гнабри.

Матч Украина - Германия состоится 10 октября в Киеве и начнется в 21:45.

В турнирной таблице группы А4 Украины занимает второе место и имеет в активе 3 очка. Немцы идут третьими с 2 баллами. Швейцарцы, набравшие 1 очко - четвертые. Лидером квартета является команда Испании в которой 4 пункта.

Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7:1.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной разгромного поражения от Франции в товарищеском матче стали кадровые проблемы, которые возникли из-за вспышки в команде коронавируса

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