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Espreso.tvСпортУкраина - Германия: букмекеры дали неутешительный прогноз на матч Лиги наций

Украина - Германия: букмекеры дали неутешительный прогноз на матч Лиги наций


фото: uaf.ua
Букмекеры назвали сборную Германии безусловным фаворитом матча Лиги наций против Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На победу сборной Германии в Киеве предлагают коэффициент 1,30, на ничью дают 5,50, а на выигрыш команды Андрея Шевченко не верят - 9,75.

Матч Украина - Германия состоится 10 октября в Киеве и начнется в 21:45.

В турнирной таблице группы А4 Украины занимает второе место и имеет в активе 3 очка. Немцы идут третьими с 2 баллами. Швейцарцы, набравшие 1 очко - четвертые. Лидером квартета является команда Испании в которой 4 пункта.

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