Украина - Германия: букмекеры дали неутешительный прогноз на матч Лиги наций

10 октября, 2020, 18:56

Букмекеры назвали сборную Германии безусловным фаворитом матча Лиги наций против Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На победу сборной Германии в Киеве предлагают коэффициент 1,30, на ничью дают 5,50, а на выигрыш команды Андрея Шевченко не верят - 9,75.

Матч Украина - Германия состоится 10 октября в Киеве и начнется в 21:45.

В турнирной таблице группы А4 Украины занимает второе место и имеет в активе 3 очка. Немцы идут третьими с 2 баллами. Швейцарцы, набравшие 1 очко - четвертые. Лидером квартета является команда Испании в которой 4 пункта.

Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7:1.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной разгромного поражения от Франции в товарищеском матче стали кадровые проблемы, которые возникли из-за вспышки в команде коронавируса

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо