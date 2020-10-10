Тихановской впервые за 4 месяца позволили поговорить с арестованным мужем

10 октября, 2020, 18:23

Бывшей кандидатке в президенты Беларуси Светлане Тихановской впервые за четыре месяца позволили поговорить по телефону с арестованным мужем Сергеем Тихановским

Об этом Тихановская сообщила в telegram.

По ее словам, это первый разговор с Сергеем Тихановським за четыре месяца.

"Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня", - сообщил канал Тихановской.

Подробности разговора пообещали рассказать позже.

Напомним, 9 октября екскандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предположила возможность предоставления иммунитета самопровозглашенному "президенту" страны Александру Лукашенко с целью осуществления передачи власти.

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