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Espreso.tvМирТихановской впервые за 4 месяца позволили поговорить с арестованным мужем

Тихановской впервые за 4 месяца позволили поговорить с арестованным мужем


фото: Reuters
Бывшей кандидатке в президенты Беларуси Светлане Тихановской впервые за четыре месяца позволили поговорить по телефону с арестованным мужем Сергеем Тихановским

Об этом Тихановская сообщила в telegram.

По ее словам, это первый разговор с Сергеем Тихановським за четыре месяца.

"Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня", - сообщил канал Тихановской.

Подробности разговора пообещали рассказать позже.

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