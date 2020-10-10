Тихановская объяснила, почему Лукашенко пошел на переговоры с арестованными оппозиционерами
Об этом сообщает telegram канал Тихановской.
Об этом Тихановская заявила после встречи Лукашенко с арестованными оппозиционерами и собственной телефонного разговора со своим мужем - Сергеем Тихановским.
"Сегодняшние события - это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл преступниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", - заявила Тихановская.
- Напомним, 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО с Виктором Бабарыко и другими оппозиционерами.
- Светлане Тихановской впервые за четыре месяца позволили поговорить по телефону с арестованным мужем Сергеем Тихановским.
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