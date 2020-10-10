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Espreso.tvМирТрамп заявляет о "фальсификации выборов", поскольку в Огайо получили ложные бюллетени

Трамп заявляет о "фальсификации выборов", поскольку в Огайо получили ложные бюллетени


фото: newsnation.in
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что 50 тыс. избирателей получили ложные бюллетени для заочного голосования на выборах через почту. Он считает это фальсификацией выборов

Об этом поздно вечером в пятницу, 9 октября 2020 года, Трамп написал у себя в Twitter, передает Еспресо.TV .

Он утверждает, что таким образом контроль за соблюдением честности голосования отсутствует.

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"50 тыс. избирателей из Огайо получили ложные бюллетени для заочного голосования. Контроль отсутствует. Сфальсифицированные выборы!", - возмутился Трамп.

Как уточняет Associated Press , всего в Огайо было отправлено около 240 тыс. бюллетеней. Среди них 49 669 избирателей получили неправильные бюллетени, что составляет 6% от примерно 880 тыс. зарегистрированных избирателей округа Франклин и 0,6% с 8 млн избирателей, зарегистрированных по всему штату.

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