Трамп заявляет о "фальсификации выборов", поскольку в Огайо получили ложные бюллетени
Об этом поздно вечером в пятницу, 9 октября 2020 года, Трамп написал у себя в Twitter, передает Еспресо.TV .
Он утверждает, что таким образом контроль за соблюдением честности голосования отсутствует.
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"50 тыс. избирателей из Огайо получили ложные бюллетени для заочного голосования. Контроль отсутствует. Сфальсифицированные выборы!", - возмутился Трамп.
Как уточняет Associated Press , всего в Огайо было отправлено около 240 тыс. бюллетеней. Среди них 49 669 избирателей получили неправильные бюллетени, что составляет 6% от примерно 880 тыс. зарегистрированных избирателей округа Франклин и 0,6% с 8 млн избирателей, зарегистрированных по всему штату.
- Напомним, штабы Трампа и Байдена хотят перенести второй раунд дебатов.
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