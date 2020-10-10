На околицах Снятина появились волки. Людей просят не выходить ночью на поля

10 октября, 2020, 14:51

Волки из Черновицкой области атаковали город Снятин Ивано-Франковской области

Как сообщил 10 октября 2020 года мэр Снятин Анатолий Шумко, минувшей ночью на территории одного из частных предприятий сторожевые собаки задушили волка, передает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua .

По словам Шумка, жители райцентра заметили, что эти волки выбегают из леса в селе Оршовцы Кицманского района, который граничит с городом Снятин.

Поэтому мэр призвал местных жителей без необходимости не находиться в полях ночью, чтобы не подвергаться опасности.

"Я уже обратился к руководителю Снятинской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов с просьбой об обследовании и реагирования (то есть организацию отстрела волков). Прошу жителей микрорайонов города, которые граничат с Черновицкой областью, взять эту информацию к сведению. Без особой необходимости не находиться по ночам на полях. Особенно это нужно взять на заметку родителям и сообщить об этом детей ", - сообщил Шумко.

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