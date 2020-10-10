На околицах Снятина появились волки. Людей просят не выходить ночью на поля
Как сообщил 10 октября 2020 года мэр Снятин Анатолий Шумко, минувшей ночью на территории одного из частных предприятий сторожевые собаки задушили волка, передает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua .
По словам Шумка, жители райцентра заметили, что эти волки выбегают из леса в селе Оршовцы Кицманского района, который граничит с городом Снятин.
Поэтому мэр призвал местных жителей без необходимости не находиться в полях ночью, чтобы не подвергаться опасности.
"Я уже обратился к руководителю Снятинской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов с просьбой об обследовании и реагирования (то есть организацию отстрела волков). Прошу жителей микрорайонов города, которые граничат с Черновицкой областью, взять эту информацию к сведению. Без особой необходимости не находиться по ночам на полях. Особенно это нужно взять на заметку родителям и сообщить об этом детей ", - сообщил Шумко.
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