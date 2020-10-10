Шевченко определился с составом сборной Украины на матч с Германией

10 октября, 2020, 15:57

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал заявку на матч Лиги наций против Германии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку на игру с Германией не попали Роман Безус и Валерий Бондарь. К матчу готовятся футболисты "Шахтера", которые не присутствовали в расположении сборной во время товарищеской встречи с Францией.

Официальная заявка сборной Украины:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Никита Шевченко, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18. Богдан Михайличенко, 19. Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22 Александр Зубков, 23 Дмитрий Резник.

Матч Украина - Германия состоится 10 октября в Киеве и начнется в 21:45.

В турнирной таблице группы А4 Украина занимает второе место и имеет в активе 3 очка. Немцы идут третьими с 2 баллами. Швейцарцы, набравшие 1 очко - четвертые. Лидером квартета является команда Испании у которой 4 пункта.

Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7:1.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной разгромного поражения от Франции в товарищеском матче стали кадровые проблемы, которые возникли из-за вспышки в команде коронавируса

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