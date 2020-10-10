Российские оккупанты используют на Донбассе британские снайперские винтовки, - Sky News
Об этом сообщает НВ.
Расследование, которое Sky News провело совместно с Bellingcat, Lighthouse Reports и The Guardian, выяснило, что российские спецназовцы использовали снайперские винтовки британского производства в операциях в течение последних двух лет. В то же время, британское правительство заявлял, что оно никогда не одобряло экспорт этого оружия в Россию.
Доказательства, проверенные независимыми экспертами, выявляют недостатки в британской системе лицензирования и поднимают серьезные вопросы о том, как Россия смогла приобрести оружие.
Председатель специального комитета по обороне сообщил Sky News, что винтовки британского производства в руках российских войск - факт беспокоящий, и его комитет планирует провести расследование по продажам оружия Британией.
В расследовании говорится, что британское правительство не имеет точного представления о том, сколько оружия их производства продают за границу.
"Нет никакого способа отследить оружие, если оно продается, несмотря на то, что британское правительство неоднократно заявляло, что у него одна из самых "надежных" и "прозрачных" систем лицензирования оружия в мире", - отмечает издание.
Авторы, в частности, ссылаются на распространенное весной этого года украинскими военными февральское видео населенного пункта Донецкий, что на Луганщине, с участием пяти российских спецназовцев, снятое одним из них камерой, установленной в шлеме. У одного из военных можно заметить винтовку британского производства AX338, изготовленную компанией Accuracy International; кроме того, у военных присутствуют элементы российской военной амуниции. Расследователи при этом приводят ряд аргументов, доказывающих подлинность видео.
"Поскольку мы не нашли никакой информации о том, что винтовка Accuracy International когда-нибудь продавалась Украине, наиболее очевидным объяснением является то, что эта винтовка поступила из России", - отмечает Bellingcat.
Модель винтовки AX338 появилась в обращении в 2010 году, но ранее в интервью газете Sunday Express компания Accuracy International заявила, что она не продавала никаких винтовок в Россию с 2000 года, а эмбарго ЕС на поставки оружия действует с 2014 года.
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