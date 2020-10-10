"Напомни о каждом": в Киеве прошла акция в поддержку узников Кремля

10 октября, 2020, 20:18

В столице началась Всеукраинская акция "Напомни о каждом" в поддержку пленных, находящихся в России

Об этом сообщает Укринформ.

Акция "Напомни о каждом" проходит в поддержку заключенных, находящихся в плену в России и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Участники мероприятия собрались рядом с памятником князю Ярославу Мудрому. На акцию пришли десятки людей, чтобы напомнить обществу и власти, что война с Россией продолжается, что наших граждан бросают в тюрьмы и подвергают пыткам. Люди держат портреты пленников и плакаты с надписью "освободить узников Кремля".

Акция "Напомни о каждом", сегодня прошла во многих городах Украины.

В воскресенье, 10 октября 2020, в 18:30 в нескольких городах состоялась посвященная узникам Кремля всеукраинская акция "Напомни о каждом".

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