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Espreso.tvОбщество"Напомни о каждом": в Киеве прошла акция в поддержку узников Кремля

"Напомни о каждом": в Киеве прошла акция в поддержку узников Кремля


фото: Укрінформ
В столице началась Всеукраинская акция "Напомни о каждом" в поддержку пленных, находящихся в России

Об этом сообщает Укринформ.

Акция "Напомни о каждом" проходит в поддержку заключенных, находящихся в плену в России и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Участники мероприятия собрались рядом с памятником князю Ярославу Мудрому. На акцию пришли десятки людей, чтобы напомнить обществу и власти, что война с Россией продолжается, что наших граждан бросают в тюрьмы и подвергают пыткам. Люди держат портреты пленников и плакаты с надписью "освободить узников Кремля".

Акция "Напомни о каждом", сегодня прошла во многих городах Украины.

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