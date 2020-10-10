Не стало поэта Николая Петренко
Известно, что перед этим он проходил курс лечения, передает Еспресо.TV со ссылкой на Твой город .
Родился художник в 1925 году на Полтавщине. Во время Второй мировой отбывал наказание в концлагерях за побег из принудительных работ в Германии.
Николай Петренко является автором более 100 книг - стихов, прозы, юмора, публицистики, стихов для детей и даже сказок.
Во львовских театрах ставились также его несколько пьес и либретто музыкальных спектаклей - "Волшебное огниво", "Довбуша топорик", "Две Иванки" и "Шесть имен".
Первый поэтический сборник Петренко "Две юности" вышел в 1957 году, в 1963-м издательство "Днепр" опубликовало вторую книгу поэта "Суровые берега".
Был членом союза писателей Украины с 1960 года. Лауреат ряда престижных украинских премий.
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