Не стало поэта Николая Петренко

10 октября, 2020, 13:50

Украинский поэт Николай Евгеньевич Петренко умер во Львове на 94-м году жизни

Известно, что перед этим он проходил курс лечения, передает Еспресо.TV со ссылкой на Твой город .

Родился художник в 1925 году на Полтавщине. Во время Второй мировой отбывал наказание в концлагерях за побег из принудительных работ в Германии.

Николай Петренко является автором более 100 книг - стихов, прозы, юмора, публицистики, стихов для детей и даже сказок.

Во львовских театрах ставились также его несколько пьес и либретто музыкальных спектаклей - "Волшебное огниво", "Довбуша топорик", "Две Иванки" и "Шесть имен".

Первый поэтический сборник Петренко "Две юности" вышел в 1957 году, в 1963-м издательство "Днепр" опубликовало вторую книгу поэта "Суровые берега".

Был членом союза писателей Украины с 1960 года. Лауреат ряда престижных украинских премий.