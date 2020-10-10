На Волыни умер киборг, который отдал почку своему сыну

10 октября, 2020, 12:21

Умер воин "киборг" Василий Шумик из села Ворокомле Камень-Каширского района Волынской области

Подробности со ссылкой на Волинь24 рассказывает Еспресо.TV .

"Шумик Василий Захарович, (03.02.1978 - 09.10.2020), село Ворокомле Камень-Каширского района. Помните!" - говорится в материале.

Василий Шумик с трудом получил группу инвалидности, достойную пенсию.

Военный выжил в аду, которым были бои за Донецкий аэропорт, и через пять лет он отдал почку своему сыну Александру.

Операцию по трансплантации провели 30 января 2020-го в Ковельской центральной районной больнице. Дни рождения отец и сын отмечали в палате: 3 февраля Василию Шумикк исполнилось 42 года, а 7-го Саше было 20.

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