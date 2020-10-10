На проспекте Победы в Киеве под колесами авто погиб пешеход
10 октября, 2020, 21:36
В Киеве в Святошинском районе произошло ДТП, в котором погиб человек
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, автомобиль VW Passat CC двигался по проспекту Победы в направлении центра города. На пересечении с улицей Петрицкого под колеса автомобиля выбежал пешеход. Появление человека на проспекте с оживленным движением стало полной неожиданностью для водителя и избежать наезда, к сожалению, не удалось.
От полученных травм пешеход скончался на месте, врачам скорой осталось только констатировать смерть. В результате ДТП образовалась пробка при въезде в город. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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