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Espreso.tvКриминалНа проспекте Победы в Киеве под колесами авто погиб пешеход

На проспекте Победы в Киеве под колесами авто погиб пешеход

В Киеве в Святошинском районе произошло ДТП, в котором погиб человек

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, автомобиль VW Passat CC двигался по проспекту Победы в направлении центра города. На пересечении с улицей Петрицкого под колеса автомобиля выбежал пешеход. Появление человека на проспекте с оживленным движением стало полной неожиданностью для водителя и избежать наезда, к сожалению, не удалось.

От полученных травм пешеход скончался на месте, врачам скорой осталось только констатировать смерть. В результате ДТП образовалась пробка при въезде в город. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

 

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