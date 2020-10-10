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Espreso.tvСпортМинистр из правительства Азарова возглавил Федерацию легкой атлетики

Министр из правительства Азарова возглавил Федерацию легкой атлетики


фото: Урядовий кур'єр
Бывший министр молодежи и спорта Равиль Сафиуллин возглавил Федерацию легкой атлетики Украины

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики (ФЛАУ) в facebook.

Сафиуллина поддержали 16 делегатов отчетно-выборной конференции ФЛАУ, которая проходила 10 октября во Днипре. Игорь Гоцул, который руководил федерацией в течение восьми лет, набрал 11 голосов.

Равиль Сафиуллин родился 4 февраля 1955 года в Макеевке Донецкой области. С 1994 по 2000 год являлся вице-президентом футбольного клуба "Шахтер", после чего возглавил Профессиональную футбольную лигу, которой руководил до 2008 года.

Равиль Сафиуллин был народным депутатом Украины четвертого, пятого и шестого созывов от избирательного блока "За единую Украину" и "Партии регионов". С февраля 2013 года и до весны 2014 года работал министром молодежи и спорта в правительстве Николая Азарова.

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