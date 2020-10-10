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Espreso.tvМирКим Чен Ын провел парад и напугал мир новой баллистической ракетой

Ким Чен Ын провел парад и напугал мир новой баллистической ракетой


фото: Reuters
Во время военного парада в Пхеньяне КНДР показала новую баллистическую ракету

Об этом сообщает ВВС .

Парад в честь 75-летия Трудовой партии Северной Кореи состоялся 10 октября, на нем присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

На мероприятие не допускались иностранные СМИ или иностранцы, поэтому аналитики полагаются только на отредактированные кадры государственных СМИ Северной Кореи. По их оценкам, на параде показали новую супертяжелую межконтинентальную баллистическую ракету.

Это первый парад в КНДР за два года. Северная Корея не демонстрировала на парадах баллистические ракеты с тех пор, как президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели саммит в 2018 году.

Во время выступления Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит укреплять свои вооруженные силы для самообороны и сдерживания. Он также заявил, что благодарен за то, что ни один северный кореец не заразился COVID-19.

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