Главного дорожника Виннитчины арестовано на 2 месяца

10 октября, 2020, 11:06

Главы Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева поместили в СИЗО на два месяца с правом выйти из-под стражи при условии внесения залога в сумме почти 4 млн грн

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ, сообщила вечером 9 октября 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Сообщено о подозрении директору одного из государственных предприятий, который по 4,2 млн гривен пытался подкупить главы Винницкой областной государственной администрации для решения вопроса по изменению бюджетных расходов. Директору инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины", - отмечается в сообщении.

Речь идет о "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Винницкие медиа, в частности, порталы Vежа и Vinbazar , уточняют, что этим арестованным является руководитель Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игорь Алексеев.

8 октября он был задержан при поддержке СБУ.

Попытку подкупа был зафиксирован в одном из загородных ресторанов.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо