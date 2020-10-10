9 октября на фронте: только одна провокация - вблизи Горловки
Об этом говорится в утреннем возведении по ситуации в зоне проведения операции Обьеданих сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 10 октября 2020, передает Еспресо.TV .
"В районе ответственности Оперативно-тактической группировки" Север "вблизи населенного пункта Шумы враг совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия", - передает пресс-служба ООС.
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Речь идет о селе Шумы, расположенном на северо-запад от оккупированного города Горловка Донецкой области.
Как отмечается, эта огневая провокация противника "не несла угрозы нашим защитникам", поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
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Согласно официальным данным, боевых потерь в результате вражеских выстрелов 9 октября не было.
- Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".
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