9 октября на фронте: только одна провокация - вблизи Горловки

10 октября, 2020, 07:24

За прошедшие сутки, 9 октября 2020 года, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом говорится в утреннем возведении по ситуации в зоне проведения операции Обьеданих сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 10 октября 2020, передает Еспресо.TV .

"В районе ответственности Оперативно-тактической группировки" Север "вблизи населенного пункта Шумы враг совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия", - передает пресс-служба ООС.

Читайте также: Виталий Портников: Перемирие - тоже оружие дестабилизации

Речь идет о селе Шумы, расположенном на северо-запад от оккупированного города Горловка Донецкой области.

Как отмечается, эта огневая провокация противника "не несла угрозы нашим защитникам", поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Читайте также: Глен Грант: Не знаю, что в голове у президента, но вижу сдачу позиций и ничего взамен. Это политика дурдома

Согласно официальным данным, боевых потерь в результате вражеских выстрелов 9 октября не было.

Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо