10 октября на фронте: оккупанты вновь нарушили перемирие
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В районе населенного пункта Водяное противник нарушил режим прекращения огня, осуществив один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.
Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
В районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидированы пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, локализован пожар неподалеку Болотенного.
В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 5 гектаров территории и передано на уничтожение 49 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтировано 1 дом, на 9 объектах восстановительные работы еще продолжаются.
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