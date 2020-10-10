10 октября на фронте: оккупанты вновь нарушили перемирие

10 октября, 2020, 17:41

10 октября на Донбассе российские оккупационные войска совершили один обстрел украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Водяное противник нарушил режим прекращения огня, осуществив один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

В районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидированы пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, локализован пожар неподалеку Болотенного.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 5 гектаров территории и передано на уничтожение 49 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтировано 1 дом, на 9 объектах восстановительные работы еще продолжаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо