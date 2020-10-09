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Espreso.tvОбществоЖена Ляшко идет в Киевский облсовет во главе списка "радикалов"

Жена Ляшко идет в Киевский облсовет во главе списка "радикалов"

Жена Олега Ляшко Росита возглавила список "Радикальной партии" в Киевский областной совет

Об этом в Facebook сообщил Олег Ляшко.

"Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет", - отметил он.

Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет. С тех пор, как мы вместе - 23 года ...

Опубликовано Олегом Ляшко Пятница, 9 октября 2020 г.

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