Жена Ляшко идет в Киевский облсовет во главе списка "радикалов"

9 октября, 2020, 21:04

Жена Олега Ляшко Росита возглавила список "Радикальной партии" в Киевский областной совет

Об этом в Facebook сообщил Олег Ляшко.

"Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет", - отметил он.

Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет. С тех пор, как мы вместе - 23 года ... Опубликовано Олегом Ляшко Пятница, 9 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb