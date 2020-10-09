Жена Ляшко идет в Киевский облсовет во главе списка "радикалов"
9 октября, 2020, 21:04
Жена Олега Ляшко Росита возглавила список "Радикальной партии" в Киевский областной совет
Об этом в Facebook сообщил Олег Ляшко.
"Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет", - отметил он.
Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет. С тех пор, как мы вместе - 23 года ...Опубликовано Олегом Ляшко Пятница, 9 октября 2020 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-