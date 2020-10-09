Зеленский должен говорить на украинском языке при исполнении обязанностей, - решение ВС
Об этом говорится в решении Верховного суда Украины.
В суд обратились с иском, в котором просили признать противоправным разговор Зеленского 23 мая 2019 года на iForum-2019 на русском языке и обязать его не говорить на негосударственном языке в Украине во время исполнения полномочий.
Большая Палата Верховного суда указала на то, что во время выполнения обязанностей президент общаться на украинском языке.
"Вместе с тем за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность", - говорится в сообщении.
Суд закрыл дело, поскольку требования иска лежат в сфере административного права.
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