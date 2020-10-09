 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВойна с РФЗеленский должен говорить на украинском языке при исполнении обязанностей, - решение ВС

Зеленский должен говорить на украинском языке при исполнении обязанностей, - решение ВС


фото: reuters
Верховный Суд признал, что президент Украины должен разговаривать на государственном языке при исполнении обязанностей в должности

Об этом говорится в решении Верховного суда Украины.

В суд обратились с иском, в котором просили признать противоправным разговор Зеленского 23 мая 2019 года на iForum-2019 на русском языке и обязать его не говорить на негосударственном языке в Украине во время исполнения полномочий.

Большая Палата Верховного суда указала на то, что во время выполнения обязанностей президент общаться на украинском языке.

"Вместе с тем за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность", - говорится в сообщении.

Суд закрыл дело, поскольку требования иска лежат в сфере административного права.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать