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Espreso.tvСпортЯ на правильном пути, - Беринчик о бое с Симионом

Я на правильном пути, - Беринчик о бое с Симионом


фото: Getty Images
Украинский боксер Денис Беринчик считает, что в бою против румынского соперника Виорела Симиона допустил ошибки

Об этом сообщает iSport.ua .

Однако план на бой удалось осуществить.

 

"Все удалось сделать, что планировал в ринге. Спасибо промоутерам за бой, а также моей команде. Всем, кто помогал в подготовке. Есть ошибки, есть над чем работать. Я на правильном пути, идем к первым строчкам рейтинга. Думаю, буду 2 -3 номером, чтобы потом участвовать в бою за право бороться за пояс чемпиона мира ", - сказал Денис Беринчик.

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Первым номером рейтинга WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет Василий Ломаченко, является валлийский боксер Ли Селби. Беричник до последней победы занимал четвертую строчку.

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