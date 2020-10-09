 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаWindrose с конца октября начнет выполнять рейсы из Киева в Любляну

Windrose с конца октября начнет выполнять рейсы из Киева в Любляну


фото: zaxid.net
Украинская авиакомпания Windrose с 24 октября будет летать из киевского аэропорта "Борисполь" в Любляну

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Windrose.

"С 24 октября Windrose открывает новый авиарейс между Киевом и Любляной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиарейсы будут осуществляться по вторникам и субботам на самолетах Embraer-145 и ATR72-600 из аэропорта "Борисполь".

Кроме того, добавили в пресс-службе, Windrose предлагает транзит в Любляну из Львова, Харькова, Днепра и Одессы с короткой стыковкой в "Борисполе".

В авиакомпании также напомнили, что с 1 октября украинцы могут пересекать границу со Словенией без соблюдения 10-дневного срока самоизоляции при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать