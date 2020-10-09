Windrose с конца октября начнет выполнять рейсы из Киева в Любляну
9 октября, 2020, 10:52
Украинская авиакомпания Windrose с 24 октября будет летать из киевского аэропорта "Борисполь" в Любляну
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Windrose.
"С 24 октября Windrose открывает новый авиарейс между Киевом и Любляной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиарейсы будут осуществляться по вторникам и субботам на самолетах Embraer-145 и ATR72-600 из аэропорта "Борисполь".
Кроме того, добавили в пресс-службе, Windrose предлагает транзит в Любляну из Львова, Харькова, Днепра и Одессы с короткой стыковкой в "Борисполе".
В авиакомпании также напомнили, что с 1 октября украинцы могут пересекать границу со Словенией без соблюдения 10-дневного срока самоизоляции при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну.
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