ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29

9 октября, 2020, 19:00

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал военным модернизированный истребитель МиГ-29

Об этом сообщил директор завода Дмитрий Матрунчик, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

Специалисты выполнили ремонт, установили оборудование и системы украинских производителей в рамках модернизации (вместо советского производства), что улучшило тактико-технические характеристики основного самолета Воздушных Сил.

Читайте также: В Украине успешно испытали неуправляемые авиационные ракеты РС-80

"Трудовой коллектив предприятия, представители Главного военного представительства МО Украины и представители военных частей ВС ВС Украины с незначительной задержкой из-за капризов осенней погоды выполнили испытательные полеты, прием модернизированной машины и ее перебазирования на аэродром постоянного базирования", - рассказал Матрунчик.