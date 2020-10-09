ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29
Об этом сообщил директор завода Дмитрий Матрунчик, передает пресс-служба "Укроборонпрома".
Специалисты выполнили ремонт, установили оборудование и системы украинских производителей в рамках модернизации (вместо советского производства), что улучшило тактико-технические характеристики основного самолета Воздушных Сил.
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"Трудовой коллектив предприятия, представители Главного военного представительства МО Украины и представители военных частей ВС ВС Украины с незначительной задержкой из-за капризов осенней погоды выполнили испытательные полеты, прием модернизированной машины и ее перебазирования на аэродром постоянного базирования", - рассказал Матрунчик.
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