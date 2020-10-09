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Espreso.tvВойна с РФВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29

ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал военным модернизированный истребитель МиГ-29

Об этом сообщил директор завода Дмитрий Матрунчик, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

Специалисты выполнили ремонт, установили оборудование и системы украинских производителей в рамках модернизации (вместо советского производства), что улучшило тактико-технические характеристики основного самолета Воздушных Сил.

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"Трудовой коллектив предприятия, представители Главного военного представительства МО Украины и представители военных частей ВС ВС Украины с незначительной задержкой из-за капризов осенней погоды выполнили испытательные полеты, прием модернизированной машины и ее перебазирования на аэродром постоянного базирования", - рассказал Матрунчик.

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