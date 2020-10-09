Война в Нагорном Карабахе: более 50 мирных жителей погибло, - ООН

9 октября, 2020, 16:54

С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 53 местных жителя

Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывает к немедленному прекращению огня и ударам по мирному населению.

По состоянию на 8 октября погибли около 53 гражданских, среди них есть дети.

"Вызывает глубокую обеспокоенность то, что в последние дни мы видели, по полученным сообщениям, что населенные районы подвергались обстрелам из тяжелого оружия в зоне конфликта и вокруг нее", - сказала верховный комиссар ООН.

Перемирие в Нагорном Карабахе могут подписать 9 или 10 октября.