Война в Нагорном Карабахе: более 50 мирных жителей погибло, - ООН
9 октября, 2020, 16:54
С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 53 местных жителя
Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывает к немедленному прекращению огня и ударам по мирному населению.
По состоянию на 8 октября погибли около 53 гражданских, среди них есть дети.
"Вызывает глубокую обеспокоенность то, что в последние дни мы видели, по полученным сообщениям, что населенные районы подвергались обстрелам из тяжелого оружия в зоне конфликта и вокруг нее", - сказала верховный комиссар ООН.
- Перемирие в Нагорном Карабахе могут подписать 9 или 10 октября.
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